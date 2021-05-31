車路士剛贏得歐聯冠軍，球隊已馬上着手開始計劃未來，首要必是長留功勳主帥杜曹。據悉球會已經準備與杜曹提前簽兩年新約兼加薪，將目前700萬鎊（約7,700萬港元）年薪進一步提升。杜曹亦即將為新球季作準備，放眼簽入頂級神鋒羅拔利雲度夫斯基。

今年1月才接手車路士的杜曹，僅用了約五個月時間就帶領車路士奪得歐聯冠軍，自然成為了班主阿巴莫域治的新寵。據英國傳媒報道，阿巴在上周六賽後幾個小時已經與杜曹正式會面，商討續約問題與球隊未來的發展方向。杜曹今年1月上任時與車路士僅簽下18個月的合約，據報新合約將延至2023年，這位德國領隊目前年薪為700萬鎊，幾可肯定會獲得一定幅度的提升。

增兵瞄準羅拔佬

雖然杜曹即將獲得一份肥約，不過這位冠軍領隊似乎更着眼於球隊未來的發展。杜曹上周六賽後表示，未來數天將會與球會管理層會面，相信車路士未來的收購方針將會影響杜曹是否願意留在史丹福橋：「我們將會在這幾天認真地開會討論，我已經很渴望為車路士贏得下一個錦標。」杜曹亦表示今夏增兵方針是貴精不貴多：「能羅致2至3名新球員已經非常好，根本不再需要簽下七名新球員。我們已有概念，如何令現有的球員變得更強。」

球季剛剛結束，不過已經隨即傳出與車路士有關的重磅傳聞。效力拜仁慕尼黑的波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基日前接受訪問時表示，有意學習一種新的語言和文化，外界推測，羅拔佬可能對於拜仁的轉會政策感到不滿而尋求離隊。據英國傳媒指，車路士及巴塞隆拿同樣對這位波蘭前鋒感到興趣，不過由於巴塞現時資金短缺，假如羅拔佬確實尋求轉會的話，車路士的機會顯然更高，亦有指車仔希望由意甲國際米蘭簽入舊將盧卡古。

T施華將續約一年

除了增兵之外，車路士亦着手留住現時的主力。上季由巴黎聖日耳門轉投車路士後，隨即成為後防核心的巴西中堅堤亞高施華據報亦會獲得一份新約。這位36歲老將的合約原定在今季結束後屆滿，據報車路士將會與他再續約一年。T施華今季首次登陸英超就贏得個人首個歐聯錦標，相信這位老將亦非常樂意繼續留在這支倫敦球會效力。

綜合英格蘭外電