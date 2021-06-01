智利國家隊周一公佈，中場維達爾確診新冠病毒，目前正在醫院接受治療。維達爾將會缺席智利周四對阿根廷的世界盃外圍賽。

智利足總在官網說︰「智利國家隊醫療團隊應球員維達爾的要求，宣佈他在今日、5月31日星期一進行的預防檢測中確診新冠病毒。」聲明指，其餘隊員的新冠病毒檢測結果均為陰性。

上周五已經接種新冠病毒疫苗的維達爾，最初因為嚴重扁桃腺發炎而入院，惟他感染新冠病毒後，將無緣參與智利即將對阿根廷以及下周對玻利維亞的2022世界盃外圍賽。維達爾亦有在個人社交網頁透露自己感染新冠病毒，他表示自己今次未能落場但會全力支持隊友，他會很快康復及再次代表智利。維達爾感謝所有照顧正對抗這個可怕疫症智利人的醫護人員，並且不忘呼籲任何可以的人去接種疫苗。

疫情嚴峻的智利每日仍然有超過6,000人感染新冠病毒，醫療系統不勝負荷。智利累計有超過130萬確診冠病毒個案，累計死亡29,000人。

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