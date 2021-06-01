巫師於周日季後賽東岸首圈G4主場以122:114擊敗76人，惟比賽期間再有球迷鬧事，一名男子衝入球場並跳起觸摸籃板，即時被保安人員制服。早前已被球迷倒爆谷的巫師球星韋斯卜克（Russell Westbrook），對球迷的行為忍無可忍，他形容NBA球場不是球迷可以任意妄為的地方。

NBA自季後賽首圈展開後，容許各隊主場館開放更多球迷入場，惟近日就接二連三發生有球迷鬧事，攻擊球員的情況，好像是韋少被76人淋爆谷、鷹隊控衞T楊格（Trae Young）被紐約人球迷吐口水、灰熊控衞摩蘭（Ja Morant）被言語攻擊和K艾榮（Kyrie Irving）被塞爾特人球迷掟水樽等等。今次在巫師主場Capital One Arena發生的事件，雖然該名男子只是衝入場跳起觸摸籃板，並沒與任何球員有接觸，但韋少就認為連日來球迷的行為太過份。

韋少說：「這裏不是你想做甚麼都做能做，喜歡就四處跑的地方，這是我們工作的地方，而我們非常認真地看待我們的工作。」他的拍檔比爾（Bradley Beal）亦表示：「比賽絕對不容許這些事情發生。」巫師以及其主場館的母公司Monumental Sports就發表聲明稱，該位球迷將會被禁止入場，並有機會向他提出起訴。

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