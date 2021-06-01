歐洲足協（UEFA）周一的2020/21球季歐聯最佳23人陣容，歐聯冠軍車路士有七名球員而成為大贏家，在決賽以0:1不敵車路士的曼城則有五名球員入選，打入了4強的皇家馬德里及巴黎聖日耳門各有三人入圍。歐聯最佳23人陣容由11名UEFA技術觀察員選出，成員包括有羅比堅尼、馬天尼斯、比確、修夫基及韋拉等。

歐聯最佳23人陣容︰

門將︰泰拔高圖爾斯（皇家馬德里）、艾達臣摩拉斯（曼城）、艾度亞文迪（車路士）

後衞︰艾斯派古達（車路士）、魯賓戴亞斯（曼城）、馬昆奴斯哥利亞（巴黎聖日耳門）、魯迪格（車路士）、芝維爾（車路士）、阿拉巴（拜仁慕尼黑）

中場︰佐真奴費路（車路士）、美臣蒙特（車路士）、尼高路簡迪（車路士）、奇雲迪布尼（曼城）、根度簡（曼城）、莫迪歷（皇家馬德里）、沙治奧奧利華拉（波圖）、菲爾科頓（曼城）

前鋒︰艾寧夏蘭特（多蒙特）、基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）、羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑）、賓施馬（皇家馬德里）、尼馬（巴黎聖日耳門）、美斯（巴塞隆拿）

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