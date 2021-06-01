周一的法國網球公開賽女單首圈爆出冷門戰果，6號種籽加拿大的安達絲古打足三盤後被斯洛文尼亞的絲丹錫，4號種籽姬蓮及爭取平紀錄第24個大滿貫冠軍的7號種籽莎蓮娜則力戰過關，「細威」晉級後更表達了對退出今屆法網的大坂直美的支持。

39歲的莎蓮娜周一在女單首圈首盤憑決勝局勝出，最終以直落兩盤7:6（8:6）和6:2淘汰羅馬尼亞對手卡美莉亞碧古，打入第2圈。莎蓮娜賽後被問到大坂直美宣佈退賽的決定時表示，自己是在踏進記者會前才知道，但她指自己明白大坂直美的感受。「細威」說︰「我希望能擁抱她，因為我知道那感受……我們有不同的性格，所有人都不一樣，有不同的處事方式。」

2019年美國公開賽女單冠軍、現年20歲的安達絲古，是被世界排名85的絲丹錫後來居上以6:7（1:7）、7:6（7:2）和9:7擊敗而於首圈出局，4號種籽美國的姬蓮則以6:4、4:6及6:3力挫拉脫維亞的奧絲達賓高而晉身次圈。

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