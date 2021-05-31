今季異軍中岸水手在周二的澳職，迎戰包尾大幡的紐卡素噴射機時只要勝出，就肯定可以成為常規賽季軍，球員戰意毋庸置疑，加上噴射機近況頗頹，中岸水手今場主W穩開，若嫌僅1.48倍賠率不夠分頭，可選「讓球主客和」[-1]的水手開「和局」。（球賽編號：星期二21；今日5:05pm開賽）

中岸水手今季大變身，由以往的魚腩變強隊，在季初時更一度領導群雄，可惜最後與今季的常規賽冠軍無緣。不過，由於水手目前以24戰得39分排第3，落後次席的FC悉尼五分，但多第4的阿德萊德聯1分，而且較悉尼及阿聯都少踢一場，因此，今役只要勝出，更有機會力追悉尼以亞軍過終點。人腳方面，水手料以上仗反勝FC麥克阿瑟的原陣應戰，以烏連拿夥拍麥西蒙攻堅，絕對有力射破噴射機大門。

噴射機近況極頹

紐卡素噴射機目前以23戰得14分包尾，球隊近況頗差，近5場只得1和4負，而近6場作客賽事亦僅得1和5負（見附表1）。料教練格力甸斯今役會作出幾個調動，兩名年輕中前場球員拿查連尼及莫拉基斯都有望擔正，而前鋒史譚迪路普路斯亦可能復任正選，不過，礙於近況及質素，相信未必會對水手造成太大的威脅。

是役除可熱捧中岸水手主W外，合心水的球迷亦不妨補「讓球主客和」[-1]的水手開「和局」，因為水手並非一支喜歡大勝對手的球隊，今季11場勝仗有7場都是僅勝對手1球，且球隊近6次與噴射機交手獲3勝，而3場勝仗都是僅勝噴射機1球（見附表2）。

文：數人