周末日職又係一半半，中1場輸1場，鹿角94分鐘先失守，1:2輸畀前鋒，由贏盤變輸半個，真係嬲嬲地，今次避一避周中返去澳職先。

澳職常規賽進入白熱化階段，除咗墨爾本城提早拎到常規賽冠軍，第3至第9位嘅分差得6分，各隊比賽場數得番1、2場，相信最終排名會有幾大變化。

先講星期二場波，中岸水手（圖）主場對紐卡素噴射機，紐卡素就無欲無求，分數上冇可能追上前六，水手由季初榜首位置跌到落第三位，睇到球員嘅狀態同戰術方向俾大部份對手睇通，水手靠體力博對手犯錯，所以近期唔算多波入。但遇上噴射機，就應該唔同晒，噴射機成季拎得14分，呢支魚腩已經14場不勝，但「讓球」水手讓到半/一，相信上盤問題不大。近期澳假都開得好「大」，小弟覺得個勢唔會停，所以畀埋「上半場」、「全場」、「角球」乜叉都「大」。

另一場星期三布里斯班獅吼主場對珀斯光輝，兩隊都要博，真係要諗諗。光輝近期回勇，六場不敗；獅吼有啲搶夠分咁，上仗自殺式排弱陣，0:2輸俾西悉尼流浪者。澳假呢場波「大」就梗，不過光輝作客表現往往失準，反而獅吼主場表現信得過，七輪主場未輸過，光輝對上作客贏波要數到去2月，初盤獅吼要讓平/半，都係要上盤穩陣啲。

文︰黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。