前港腳歐陽耀冲四月加盟日丙球隊橫YSCC橫濱，經歷長時間辦理工作證及隔離後，終於在周二首次隨隊操練。他其後以視像形式會見當地及香港傳媒，他在會上表示，希望向外界證明香港球員不是只可外流到中國聯賽，亦盼他日可把海外學到的帶回香港。

下月將32歲的歐陽耀冲自去季離開標準流浪後，一直沒有再於香港落班，疫情下積極與海外球會聯絡，最終如願轉戰日本聯賽，加盟日丙球隊YSCC橫濱。今日歐陽耀冲首次隨隊操練，收操後於視像記者會先用日語，再以廣東話打招呼，他在會上以廣東話應答，表示：「首課操練強度大，我已隔離了一段時間，一直在酒店保持運動，但運動量難與在球場訓練比較。」他又指，小時候受日本足球漫畫及電子遊戲影響，故到日本聯賽發展是從小的願望，他說：「上季後我沒有再找香港球會，因為要沒有退路，才會有更大決心去追夢。我放棄了很多，去過葡萄牙、國內聯賽吸收到很多，在球員生涯最黃金的時間，希望去到日本，證明香港球員不只能外流到國內聯賽，還可以到世界其他地方發展。」

歐陽耀冲表示，想在日本結束球員生涯，但有一支香港球隊令他想在退役前效力。他又指，期望日後回到香港可以分享在外地的經歷，甚至協助香港球員到日本等其他國家發展，亦提到現時香港球圈情況，他說：「留意到有新聞，指港超聯有球隊欠薪，以我所知，應該不只一間球會欠薪。香港球圈太小，球員多、球隊不多，我慶幸出道到有香港08給予我很多上陣機會，但香港球員薪金不高，除了最頂尖的球員有較好待遇，很多都僅可應付生活所需。」

歐陽耀冲提到，最欣賞的日本球員是效力同市日職球隊橫濱FC的三浦知良，歐陽耀冲說：「我效力香港橫濱時曾有機會到日本跟操，三浦知良總是練習早到，分組訓練休息時亦會繼續練習，操練後亦會加操，他能踢到今日54歲仍可在日職立足，絕非僥倖。」他又表示，YSCC橫濱球衣上印有橫濱名勝的暗花圖案，想到這些名勝觀光，亦希望與當地小朋友交流。

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