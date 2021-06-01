正出戰法國公開賽的網壇一哥祖高域表示，目前仍然傾向參加今夏舉行的東京奧運，但如果奧運最終改為閉門進行，他便會重新考慮是否赴日參賽。至於早前多次表示希望參加東奧的費達拿，就透露仍未作出最終決定。

「按照目前的計劃，我將會出戰奧運。」祖高域說。「據我所知，比賽將會有少量球迷入場，全部都是日本國內的觀眾。據我了解是球場容量的20%至30%左右。」

「假如他們（東奧主辦單位）改變計劃，不設現場觀眾，我就會重新考慮是否出戰。在目前這一刻，我是打算參賽的，並對此感到興奮。」這位塞爾維亞球星續道。

現年34歲的祖高域，曾在08年北京奧運取得一面男單銅牌，在12年倫敦奧運則在季軍戰不敵阿根廷的迪樸度，只得一席「梗頸四」。至16年里約奧運，他又被迪樸度淘汰，意外於首圈出局。

另一方面，早前多次表態希望出戰東奧的瑞士老將費達拿，眼見日本疫情仍然嚴重，周一就謂自己仍未有最終決定。「不知道，我仍未拿定主意。我希望能夠出戰，但仍要為自己、我的團隊、家人與國家設想。我仍在觀察事態在未來兩周或一個月的發展。」他說。

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