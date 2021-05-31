【綜合美國外電】塞爾特人周日NBA季後賽主場以126:141不敵網隊，完場後一名主場球迷因向正離球場的K艾榮（Kyrie Irving）投擲一個水樽而被鎖上手銬拘捕，並將終身被禁止進入塞爾特人主場TD花園球場。有消息就指K艾榮賽後曾到中圈踩踏綠軍會徽，可能是球迷向他擲水樽的導火線。

29歲的K艾榮2017年至2019年效力塞爾特人，之後以自由球員身份加盟網隊，K艾榮周日再於TD花園亮相，雖繼續被主隊球迷喝倒采，但表現比G3大幅回升，協助球隊贏回一仗，並且在系列賽領先3:1。賽後當K艾榮步行至接近球員通道時，險被球迷擲下的一個水樽擊中，該名球迷其後被波士頓警方鎖上手銬押離球場。

K艾榮回應說︰「你可以看到人們覺得他們在這裏可以為所欲為。他們付錢買了門票，很好，我很感激他們來看一場精采的比賽。但我們不是在劇院，我們不會對正在表演的人投擲蕃茄或其他物件。」TD花園則發表聲明指︰「我們會支持波士頓警方調查及提供協助，我們對違反行為守則的人士零容忍，這名球迷將會終身禁止進入TD花園。」

今屆季後賽發生不少球迷向球員擲物行為，包括早前巫師的韋斯卜克（Russell Westbrook）被擲爆谷，NBA總裁阿當施華（Adam Silver）表示會嚴正處理，向犯事者採取法律行動。