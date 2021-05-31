堅持才可看到希望，已是常識，在球場，尾段大逆轉更不時發生，例如最常提起的是米拿（Reggie Miller），他在完場前8.9秒連取8分，助溜馬反勝紐約人，或是麥基迪（Tracy McGrady）33秒內轟入13分，令火箭神奇地擊敗馬刺。所以一日未完場，一日都不應放棄。

周日湖人不敵太陽，場數被追平2:2，可能很多人都會說，AD半場已經傷出，雖敗不辱，但實情是湖人去到最後，仍有機會追上，只是勒邦占士（LeBron James）提早放棄，才令湖人群龍無首。

本來在最後的1分34秒，太陽只是領先七分，湖人絕對有可能追上，就算舒路達（Dennis Schroder）上籃不入，只要守好一球，仍不算絕望，但這時LBJ做的是甚麼？隊友射失後，他不是搶籃板或回防，而是雙手推一推跳起的太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton），把他推出了底線；幸好後者跌出界前把籃球傳了給D卜克（Devin Booker），之後太陽全速反擊，湖人除了上籃不入的舒路達，以及一個人低頭在太陽籃下思考人生的LBJ，全速退守，不過4打3（Ayton也未能趕上）的太陽把握機會射入三分波，領先到98:88。

之後湖人再入兩球，在餘下53.6秒追到落後92:100，沒想到LBJ不是主動緊逼防守，而是故意犯規，提早要求下場休息，換出場時還餘下46.7秒。在停錶的NBA，落後八分是否真的不可能追上，當然不是。可是當LBJ一而再、再而三地主動放棄，隊友蛇無頭不行，也只能接受失敗。LBJ賽後表示，他已準備好接受挑戰，在AD被列入每日觀察名單，未知下仗能否上陣下，作為湖人的領袖，實在需要他拿出決心，而不是在比賽勝負未定時，就提早離場。

文：仙道彬