曼徹斯特市2支勁旅分途在2項歐洲賽殺入決賽，結果雙雙空手而回，令擁躉及球壇都有點意外。雖然賽前已知奪標並不容易，但兩隊始終是較被看好及實力稍高的。

曼聯賽後表示由於費特洛迪古斯有傷，所以派出4-2-3-1陣容，惟多年來都說，不同球隊亦已證明，勿把保羅普巴放在防守中場！缺費特，尼曼查馬迪不可用嗎？不過可幫蘇斯克查說句公道話，維拉利爾上半場是緊張且未能保持控球，曼聯是上風的。下半場初段曼聯扳平後也佔優勢，後段讓正選陣容繼續也非明顯錯誤。

在見到曼城正選後陣容後，圈內外都嚇一跳，怎麼沒有防守中場？賽後歐洲評論說哥迪奥拿（圖）overthink了。是否overthink不敢說，回看這十多年的他，尤其是在超級巴塞隆拿時期，正是以強勢壓逼及進攻，在毋須針對對方特點部署下，仍能令對手完全不能發揮本身強項！但今仗曼城在上半場未能壓制車路士快攻，尼高路簡迪衝上，表現尤如15/16球季在李斯特城般神奇，迪姆華拿亦機會連連。從10分鐘左右開始，車路士的快攻大都能以射門作終結，費蘭甸奴或洛迪卡斯簡迪或許在20分鐘便應換入！但這又會否引起混亂？

無論如何，要恭喜近月全沒輪換的維拉利爾，以及近年不斷穩固並確立球會結構的車路士！哥迪奥拿未能在巴塞以外圓夢，可能是球迷福音，因這種神人達標後隨時會急流勇退！

文：何輝