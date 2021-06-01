國際米蘭前鋒盧卡古周一當選為意甲最有價值球員（MVP），祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）則獲選為最佳前鋒。

意甲賽會周一公佈了2020/21球季各獎項得主，協助國際米蘭贏得11年來首個意甲聯賽冠軍的盧卡古榮膺MVP。這名比利時國腳今季入球數字雖然不及神射手C朗，但在聯賽上陣36場射入24球和助攻11次，是國際奪冠功臣之一，當選MVP實至名歸。意甲官網表示，盧卡古今季射入24球和助攻11次，是有紀錄以來（2004/05球季）第一位在意甲單季達到20個入球及10次助攻的球員。

今季在聯賽為祖雲達斯上陣33場射入29球的C朗當選意甲最佳前鋒，最佳門將則是今季在意甲為AC米蘭把關37場，有14場保持不失球的22歲門將基安盧基當拿隆馬。

意甲各獎項得主︰

最有價值球員︰盧卡古（國際米蘭）

最佳前鋒︰基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯）

最佳中場︰尼高路巴列拿（國際米蘭）

最佳後衞︰基斯甸羅美路（阿特蘭大）

最佳門將︰基安盧基當拿隆馬（AC米蘭）

最佳23歲以下球員︰杜辛華荷域（費倫天拿）

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