澳洲女子壘球隊周二抵達東京，成為首批赴日備戰奧運的外國運動員。

東奧將於7月23日揭幕，澳洲女子壘球隊23名球員及5名球隊職員，周二經新加坡轉機抵達東京成田機場，該隊周六起就會在位於東京西北面的群馬縣太田市展開集訓。

《共同社》報道，該隊所有成員均已接種疫苗，她們在留日期間將要嚴格遵守防疫規則，包括避免與公眾接觸。除了外出前往訓練場地外，球隊要全程留在酒店，所有隊員無論是睡覺、用膳及進行會議，都要集中在酒店的同一樓層，各人亦要每日接受病毒測試。

澳洲隊在日本會進行超過一個月的集訓，其間會跟當地的職業球隊及大學校隊進行練習賽。該隊將於7月17日進駐奧運選手村，並會在7月21日，即是東奧正式揭幕前兩天，率先在福島吾棲棒球場，跟東道主日本進行首場賽事。

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