原本同歐國盃一樣月中開波嘅美洲盃，禮拜日南美足協就突然宣佈，主辦國阿根廷因疫情爆發關係，決定取消佢哋嘅主辦權，仲有唔夠兩個禮拜開波但仲未知去邊踢，令人擔心今屆賽事隨時爛尾收場。不過到當地時間禮拜一劇情又180度生變，南美足協宣佈今屆賽事最後會由巴西承辦，不過巴西疫情出晒名勁，最後又係咪真係搞得成？

原本今屆美洲盃同歐國盃一樣都係上年搞，不過因疫情關係齊齊延遲一年，之後又因疫情決定取消外隊參賽，變相得番南美10隊爭。賽事本身係阿根廷同哥倫比亞合辦，點知上月哥倫比亞爆發反政府示威，因治安長期不穩，所以南美足協取消咗哥國主辦權改由阿根廷獨辦。

疫情嚴重全球第三

點知近期擁有約4,500萬人口嘅阿根廷確診數字激增，上禮拜四仲創新高錄得41,000宗新增個案，過去1周平均每日有成500宗死亡個案，結果南美足協見勢色唔對，開波前唔夠兩個禮拜取消埋阿根廷嘅主辦權，令外界非常擔心今屆美洲盃究竟踢唔踢得成。可憐係阿根廷球王美斯前一日仲雄心壯志話想捧盃，為國爭光之餘，亦可睇齊馬勒當拿嘅地位。

本來有建議係北上去美國搞，不過南美足協就一早否決咗，之後又有提議由疫苗接種情況最好嘅智利接手。但到咗禮拜一南美足協就揭盅，再次由巴西主辦賽事。不過，其實巴西疫情都唔好得好多，感染數字只係僅次美國同印度排全球第三，上周六單日新增個案講緊仲有43,000宗。而且，近排國內有多個城市爆發示威，對總統博爾索納羅應對疫情反應不滿，要求佢落台，家下仲話要喺唔夠兩個禮拜內搞好美洲盃，恐怕會令到民眾更大反響。

阿蘇卡雲尼鬧爆應停擺

烏拉圭兩大球星蘇亞雷斯同卡雲尼就一齊鬧爆南美足協繼續去馬嘅決定，係罔顧球員健康，卡雲尼話：「𠵱家全球仲喺逆境，近幾個月南美同阿根廷都係疫情最嚴重嘅國家。」阿蘇亦和應：「球員根本就冇權反對，今日我哋要走出嚟為世人帶嚟歡樂，但唔好忘記我哋仲處於疫情大流行嘅時間！」