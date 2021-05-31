【歐國盃閱兵A組 仲有10日開波】等待五年，原定去年舉行的歐洲國家盃因疫情關係延遲一年上演，終將在香港時間下周五開鑼，揭幕戰有A組的意大利鬥土耳其。近年意軍由文仙尼執掌下大有復興之勢，雖星味難與昔日相提並論，不過新人輩出戰力不容忽視，勢藉今屆賽事重返歐洲一線行列。

文：亨少

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未能打入2018年世盃後意大利陷低潮，保方悲情告別，時任教練雲度拿成人民公敵。然而，2018年5月足總找來前曼城領隊文仙尼執教，卻徹底改變國家隊命運。文仙尼執教三年，雖然初期曾五場不勝，更險在歐國聯降班。但隨後歐國外卻打出10戰全勝驕人成績，其任內最大改變莫過於敢於起用年輕球員。今次歐國盃33人初選名單中，就只有7人年過30，且大部份都是後防，中前場大多處當打之年，一洗老氣橫秋的印象。文帥周日先將名單減至28人，並將在周二提交最終名單期限前，確定最後26人大軍。

星味雖減實力仍佳

雖然眼下意軍星味難比2006世盃一代，但多位國腳已成球會砥柱。拉素前鋒恩莫比尼近季保持超強入球率，更贏過歐洲金靴獎；23歲的費達歷高基艾沙是今季祖雲達斯為數不多備受讚賞的球員；24歲的尼高拉巴列拿和22歲的巴斯東尼更是國際米蘭奪冠功臣，還有馬高華拉堤及佐真路費路等外流中生代，令文仙尼現時面臨幸福煩惱。同時，這位56歲主帥早在歐國盃開鑼前已決定留任至2026年，即使今屆未能衝擊冠軍，但長遠發展仍值期待。

對意大利而言，身處A組出線難度相信不大，但過往大賽意軍不時出現慢熱情況，同組土耳其、威爾斯及瑞士同樣有一定實力，勢打醒十二分精神。近年土耳其成績大有進步，外圍賽面對世界冠軍法國取得1勝1和。3月開打的世盃外土耳其繼續勇態，取得2勝1和高踞榜首，亦曾技術性擊倒荷蘭。現時土耳其有查漢奴古、蘇恩古及耶馬士等在歐洲主流聯賽搵食的球員，實力不容忽視，不過缺乏大賽經驗表現或打折扣。

土耳其大躍進威爾斯有睇頭

5年前首次參賽就奇蹟入4強的威爾斯，五年過去球隊仍以今季外借熱刺的加里夫巴利為重心，不過近年亦有新人湧現，不少更在英超或英冠有穩定上陣機會，甚具看頭。領隊傑斯因涉毆打前女友被捕，球隊暫時雖由看守領隊羅拔佩治領軍，但要再創奇蹟並非易事。瑞士則為近年大賽常客，上屆歐國盃及2018年世盃同打入16強，勢令A組的爭逐更刺激。

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