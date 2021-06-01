U21歐國盃4強周一全部產生，衞冕的西班牙U21憑查維普亞度梅開二度，於8強戰加時後以2:1擊敗克羅地亞U21，將與加時後以5:3淘汰意大利U21的葡萄牙在4強對壘。有即將加盟利物浦的伊巴希馬干拿迪在陣的法國U21則在領先一球下，被荷蘭U21的保亞杜下半場連入兩球而反輸1:2，無緣晉級。荷蘭在4強的對手為與丹麥U21賽和2:2後，憑互射12碼贏6:5晉級的德國U21。兩場4強賽事都會在周四上演。

今屆賽事由斯洛文尼亞和匈牙利合辦，但兩主辦國在分組賽均已出局，而在分組賽休息兩個月後，8強賽事於周一舉行。西班牙U21在斯洛文尼亞的馬里博爾對克羅地亞，兩隊上半場互無建樹，「小狂牛」在66分鐘由查維普亞度先開紀錄，但戰至補時被克羅地扳平1:1。不過，普亞度於110分鐘再建一功，協助西班牙U21以2:1力挫克羅地亞U21而打入4強。

在盧布爾雅那，葡萄牙U21在法定時間被意大利U21以3:3逼和，需要加時作賽。意大利U21在加時1分鐘便有洛華圖兩黃一紅而少踢一人，葡萄牙U21由祖奧菲臘比祖達及法蘭斯高干斯卡奧先後在109及119分鐘破網，結果以5:3擊敗意大利U21，取得4強一席位。

在匈牙利布達佩斯，由將會由RB萊比錫轉投紅軍的伊巴希馬干拿任隊長的法國U21，雖然於23分鐘由RB萊比錫的烏柏美卡奴先拔頭籌，完半場以1:0領先荷蘭U21。然而，荷蘭U21於50分鐘由保亞杜在禁區內射入而追平1:1。戰至補時3分鐘，保亞杜在祖斯甸古華特助攻下再入一球，幫助法國U21以2:1絕殺法國U21。

至於德國U21半場與丹麥U21互交白卷，69分鐘被法希爾射入而失守後，於88分鐘由盧卡斯尼美查近射得手扳平，兩隊踢成1:1後要加時再賽。德國U21在100分鐘由莊拿芬貝卡特射成2:1，惟8分鐘後輸12分鐘而被丹麥U21追平2:2，最終要以互射12碼決勝負。兩隊在首五輪12碼分別有莊拿芬貝卡特和法希爾宴客，第六輪雙方都順利射入，而在丹麥U21的基斯迪安臣主射的一球被達文撲出後，保羅查艾高主射中鵠為德國U21奠勝。

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