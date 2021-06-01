正於巴林準備出戰世界盃外圍賽次圈賽事的香港足球代表隊，於香港時間周二凌晨完成在當地首課操練，教練團成員朱志光表示，當地黃昏起氣溫下降，而且比較乾爽，球員適應相對容易。不過，受訓練場地質素影響，令羅拔圖輕傷。

港足上周六晚出發，先在泰國曼谷短暫停留，再到阿聯酋杜拜轉機到巴林，全員接受病毒檢測，結果呈陰性後，周一正式到球場操練，香港時間周二凌晨完成首操操練後，朱志光表示：「日間氣溫高，但黃昏傍晚氣溫開始下降，而且不像香港般潮濕，球員適應得不錯。」

教練團另一成員張健峰就指，訓練場地不佳，令羅拔圖輕微受傷，他說：「球員在首課操練精神面貌不俗，但仍要適應時差和天氣。訓練場地有不少洞，羅拔圖拗柴，但不算嚴重。」守將羅梓駿就表示，經歷長時間旅程及需要在酒店隔離的情況下，對於能到球場操練感到興奮。港足在周四會對伊朗，羅梓駿指：「已對過伊朗，知道對手實力，我們今次陣容亦有變，最重要還是心態，我們已100%準備好去戰鬥，去挑戰他們，知道是硬仗，但不會抱捱打心態，會盡力踢場好波。」

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