【綜合法國外電】周一法網繼續戰火，女單衞冕冠軍、八號種籽的絲維迪克出場，鬥世界排名第101位的斯洛文尼亞球手祖雲。最終周一迎來20歲生日的絲維迪克順利以直落2盤6:0及7:5淘汰對手，以晉級次圈作為最佳生日禮物。（now670、671、有線651及652台今日4:50pm直播）

去年以全勝兼未失一盤的姿態贏得冠軍的絲維迪克，可說是新一代女子的泥地專家。上月的馬德里大師賽16強雖被1姐芭迪淘汰，但隨後的意大利網賽卻成功封后，以最佳狀態開展法網衞冕之路。首圈面對20歲的祖雲，首盤清風送爽下送出六隻光蛋，不過第2盤在領先3:1下，卻在第五局首次遭破發，此後戰情變得膠着。

迪安倒灶出局

關鍵的第11局祖雲一度2次迫出破發分，只可惜未能把握，相反第12局絲維迪克在落後0:40下後上，雙方激戰長達九分鐘，最終絲維迪克成功破發，直落兩盤淘汰對手晉級，賽後更獲大會贈送鮮花作為生日禮物。

至於周日男單首圈爆出大冷，有「泥地小王子」之稱的4號種子迪安，面對35歲的西班牙球手安度查，在領先兩盤大好形勢下，竟被對手連贏三盤反勝，成就對方職業生涯首次擊敗世界前五球手的創舉。自去年贏得美網冠軍後，迪安狀態急速下滑，賽後亦表示比賽中的表現與自己應有水平相距甚遠，「抽擊缺乏力量，落點亦不夠好，甚至移動亦不到位，所有事都總差一點，這不是真正的我。」