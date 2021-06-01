爵士周一在NBA季後賽西岸首圈第四回合，作客以120:113擊敗灰熊，場數領先3:1。爵士雙衞干尼（Mike Conley）與米曹（Donovan Mitchell）均強調，會集中精神爭取晉級，不會重蹈上季在首圈領先3:1下，被金塊反勝4:3的覆轍。

「我們還記得去年的感覺，大家當然不想再經歷這種痛苦，但願我們能夠集中精神完成任務，不再重蹈去年的覆轍。」干尼說。

「我們返回猶他作賽，一定要在主場奏捷。這就是我們的目標。」米曹說。

米曹今仗取很全場最高的30分，並交出8次助攻，卡拉臣（Jordan Clarkson）貢獻了24分，高拔有17分及8個籃板球，干尼亦有11分及7次助攻進賬。

灰熊方面，在頭三回合場均有33.7分的摩蘭（Ja Morant），今場只有23分及12次助攻，D布祿克斯（Dillon Brooks）與謝倫積遜則各有21分進賬，但仍不足以阻止球隊連輸三場。雙方周二將回移師到爵士主場，進行第五回合賽事。

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