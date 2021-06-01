車路士中場美臣蒙特除了靚仔得女士歡心，就連男人都想和他友好。日前車仔後衞芝維爾就在社交媒體上載了一張與美臣的合照，並形容對方是自己的最好朋友，不過就引來其他人「呷醋」，他們的英格蘭國家隊隊友基亞利殊就透露，跟美臣非常友好的迪格蘭賴斯，對這張相片的描述不太高興。

美臣跟一同在車仔青訓出身，兩人多年來跟非常友好，雖然賴斯於2014年轉投韋斯咸，但他們於球場內外仍是形影不離的好朋友。車仔於上周六歐聯擊敗曼城奪冠後，芝維爾周一就在IG上載了一張被美臣搭膊頭的合照，並稱對方就是自己的最好朋友，他的IG上亦經常有美臣的蹤影。賴斯當然就不太開心，他們的英軍隊友兼阿士東維拉隊長基亞利殊就留言稱，賴斯不太喜歡芝維爾的相片標題。

無論是為三獅比賽，抑或放假期間都跟美臣關係友好的賴斯，就扯開話題回應「美臣何時打高爾夫？」，形容好友一身裝扮似足去打高爾夫球。美臣就幽默回應，順道炫耀球隊贏了歐聯冠軍「等冠軍巡遊完了之後」，還附上一個心心表情。其實賴斯不用呷醋，因為不久後他就有望跟美臣出戰今月舉行的歐國盃，預料兩人都會被英格蘭領隊修夫基選入26人名單。

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