進入暑假自然係國際賽嘅日子，美洲國家盃打唔打得成仲未知，不過周中就有一輪南美洲嘅世界盃外圍賽，戲碼唔錯，阿根廷雖然陣容鼎盛，不過疲兵唔少，不妨博作客嘅智利令阿根廷失分，敲「讓球主客和」嘅「客勝」。

南美洲世盃外踢主客雙循環制，本身10隊波有4.5個出線權，巴西、阿根廷等強隊，基本上求求其其都夠出線，巴西頭四場全勝，阿根廷就3勝1和。阿根廷今次要對智利同哥倫比亞嘅陣容都幾強，美斯（圖）、阿古路、拿達路馬天尼斯等猛將全部入選。不過咁，叫得猛將，就梗係本身都係球會主力，成季流流長踢到殘晒，狀態一定唔好。

睇世界博彩公司初盤，阿根廷賠率就一定熱，主W平均值1.56倍，大約讓一球，都算熱得透。當然智利就冇之前拎美洲盃嗰陣咁威，畢竟好似「山神」阿歷斯山齊士、維達爾等主力，都三張幾嘢，又唔見得有咩出色新星，不過咁，智利一向都以鬥志見稱，對強隊玩死守都掂，加上頭4場波只得1勝1和2負，今場有搶分決心，博佢哋搶到分，揀個「客勝」都唔錯。

同日其他比賽，秘魯主場對哥倫比亞，世界博彩公司初盤個和波，就係全日咁多場外圍賽最熱，只得3.09倍，十足意乙啲和波賠率，信莊家眼光，呢場波揀個和。

文︰Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。