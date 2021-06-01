巴塞隆拿繼周一宣佈簽入阿根廷前鋒阿古路之後，周二又再宣佈以免費轉會形式簽入曼城後衞艾利加西亞，這位年僅20歲的中堅相隔四年後正式回返母會巴塞。

巴塞周二正式宣佈艾利加西亞回歸的消息，並透露今次將會與這位西班牙年輕中堅簽約至2026年，違約金更高達4億歐元。艾利加西亞2017年由巴塞青年軍轉投至曼城青年軍，並且在2018年開始為一隊上陣，至今為藍月上陣35次，並且於去年起入選西班牙國家隊。

艾利加西亞2008年加入拉瑪西亞，巴塞在聲明中表示，加西亞過去在巴塞不同組別青年軍都擔任過隊長，而且過去在曼城亦與世界頂級後衞合作過，相信他將來亦會像當年的佩奧爾和碧基一樣，擁有無可限量的未來。

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