A組頭號球星威爾斯翼鋒加里夫巴利，今季「愛回家」以借將身份回歸熱刺，聯賽上陣20場射入11球，季尾狀態更是勇銳，且看這位31歲鋒將能否將佳態延續至歐國盃。自傑斯掛靴，巴利已成威爾斯足球的代表人物，上屆賽事亦在其帶領下闖四強。有傳言指今屆賽事後巴利將會掛靴，但即使繼續職業生涯，巴利未來前景依然未明，誓踢爭氣波反擊質疑。

意大利射手恩莫比尼近季在拉素表現出色，不過踢國家隊表現卻未達期望，然而意軍仍極需要這位31歲前鋒交出表現來爭取佳績。至於同樣於意甲搵食的土耳其中場查漢奴古，下半季受續約問題影響表現，相信這位中場指揮官必於歐國盃證明自己身價。瑞士中場大腦格列沙加近季一直飽受抨擊，更有傳言指阿仙奴季後打算清洗這位前隊長，今屆賽事的表現將極影響其未來發展。

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