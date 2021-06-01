曼城前鋒阿古路周一與巴塞隆拿簽約兩年，他會在曼城的合約於6月底屆滿後於7月1日正式加盟巴塞。

巴塞在宣佈簽入阿古路的聲明中表示，這名阿根廷射手會簽約至2022/23球季季尾，而其合約中有1億歐元（約9.5億港元）的買斷條款。

現年32歲的阿古路說︰「我們都知道巴塞隆拿是世界最佳球會，我認為來這裏是作出一個很好的決定，而當然這是我職業生涯踏前的一步。我的很高興亦期望我可以幫助球隊贏得一些錦標。」

阿古路效力曼城10年贏得15個冠軍，他總共為曼城上陣390場射入260球，是曼城隊史入球最多球員，最後一次為藍月披甲是上周六對車路士的歐聯決賽後備上陣，惟曼城最終以0:1落敗，無緣捧起歐聯冠軍盃。

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