NBA季後賽東西岸首圈賽事繼續火熱進行中，首兩支晉級球隊預計即將誕生，網隊與鷹隊周日齊再下一城，前者藉三巨頭再大爆發共入平紀錄的104分，以141:126作客大勝塞爾特人領先場數3:1；鷹隊在主場再贏紐約人，同樣領先至3:1叫糊。

文：何西

綠軍主場TD花園球場，今仗是自爆疫以來首次全面開放，有17,226名觀眾入場近乎爆滿。儘管綠軍有球迷打氣，但網隊自第二節初段反超前起便一直領先至完場。杜蘭特（Kevin Durant）攻入全場最高的42分，倒戈相向、每次觸球都被球迷喝倒采的K艾榮（Kyrie Irving）亦交出39分及11個籃板的高水準演出，夏登（James Harden）亦取得23分及生涯季後賽新高的18助攻。

塔圖40分無補於事

三巨頭今場合力取得104分，平了NBA季後賽了三人組合在單場得分紀錄，今仗前曾有2次出現3名球員在季後賽共攻入104分，分別是1986年鷹隊的韋健士（Dominique Wilkins）、韋比（Spud Webb）及韋特文（Randy Wittman），以及1973年塞爾特人的哈夫里切（John Havlicek）、韋特（Jo Jo White）及高雲斯（Dave Cowens）。三巨頭這104分佔今仗網隊的總得分141分的73.8%，其實只屬今次系列賽4場中僅第3高。

主隊今仗縱有塔圖（Jayson Tatum）取得40分，加上另外五名球員得分上雙仍無補於事；網隊順利以141:126擊敗塞爾特人，於NBA季後賽東岸首圈領先3:1，周二回主場只要再挫綠軍便可以自2014年後首度打入東岸次圈。同樣在首圈取得場數3:1優勢還有鷹隊，藉T楊格（Trae Young）貢獻全場最高的27分，在主場以113:96擊敗紐約人，只差一勝即可晉級。

AD受傷G5上陣成疑

西岸方面，洛城雙雄目前仍與對手打得難分難解。快艇作客再贏小馬，以106:81大勝追平場數2:2；湖人則在主場92:100不敵太陽，場數被追平2:2之餘，更有主將安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）因為拉傷左鼠蹊退下火線，G5上陣成疑。