湖人將於香港時間明早10時在季後賽西岸首圈G5作客太陽，上仗受傷的球星安東尼戴維斯（Anthony Davis）接受磁力共振檢查後，證實拉傷左鼠蹊位置。教練禾高（Frank Vogel）透露，AD於明早G5未肯定能否上陣，有機會令湖人陷入劣勢。

G4已帶着膝傷上陣的AD，跟記者表明自己沒可能缺陣，惟他於第二節末段一次上籃不入後倒地，並按着左腿內側狀甚痛苦，半場結束後未有重回戰陣，湖人亦最後敗陣被追平場數2:2。AD周一接受磁力共振檢查後，確定左邊腹肌溝拉傷，但據報AD於周二G5的上陣情況是樂觀的，即使最後缺陣，仍可望在周四G6回歸戰陣。

教練禾高周一表示，AD出賽的決賽會跟G5一樣：「這些傢伙都是位出色的競爭者，他們總會說『我會不理它（傷患），我會繼續比賽』，所以我們要再看看，這就是他的思路。我們周二再視乎他的鼠蹊傷作出決定，他的精神狀態很好。」禾高又指，AD周一下午會隨隊飛往亞利桑那州，並繼續接受鼠蹊治療。若湖人最終輸掉G5，將陷入場數2:3的出局邊緣，不過他們G6能回到洛杉磯主場作賽。

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