今季季後約滿曼城的前鋒阿古路，一直盛傳將會轉投西甲班霸巴塞隆拿。周一巴塞官方亦正式宣佈這位即將33歲的射手來投，雙方簽約兩年，有望與好兄弟美斯來季於球會並肩作戰。

效力曼城長達10年的阿古路，今季因傷患及哥迪奧拿的戰術上安排下上陣時間大減，而球會亦無意與這位助藍月首奪英超冠軍的功臣續約，當時已經傳出財困的巴塞對於自由身的阿古路極具興趣，早在歐聯決賽前已有消息指這位曼城隊史首席射手已與巴塞達成共識，在決賽後將會宣佈加盟消息。上周六的歐聯決賽後，阿古路已經直接飛抵巴塞隆拿接受體檢，最終在決賽完結後未足48小時已經宣佈落實轉投巴塞。

巴塞宣佈將與阿古路簽約至2023年，而其合約的買斷價為1億歐元。過去這位阿根廷射手曾在06至11年期間效力馬德里體育會，今次事隔10年再戰西甲，巴塞期望阿古路的到來可增加一名具份量的前鋒，同時亦希望藉此令美斯留隊。阿古路在簽約後亦表示巴塞是世上最好的球會，希望自己的加盟能為球隊贏得更多重要的錦標。

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