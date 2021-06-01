英國傳媒報道，日前在歐聯決賽不敵車路士屈居亞軍的曼城，有意以史達寧及加比爾捷西斯送到熱刺，作為收購哈利卡尼的部份籌碼。

哈尼卡尼早前已表明希望離開熱刺，並形容跟曼城中場奇雲迪布尼合作，是每一名前鋒的夢想，據報藍月亮領隊哥迪奧拿，亦有意將這位27歲英格蘭國家隊隊長收歸旗下。《太陽報》指，熱刺班主利維已為今季以23球成為英超金靴獎得主的卡尼，標價1.5億鎊（約16.6億港元），曼城就希望以史達寧及加比爾捷西斯納內交易，抵銷過份轉會費。

史達寧今季在各項賽事，合共為曼城入了15球，但隨着菲爾科頓火速冒起，他在下半季亦已漸漸失去正選位置。這位26歲英格蘭翼鋒於15年以4,400萬鎊身價，由利物浦過檔曼城。他目前尚有兩年合約在身，周薪達到30萬鎊。相比之下，周薪僅為9萬鎊的加比爾捷西斯，則更加容易被熱刺接受。這位24歲巴西射手今季在各項賽事合共攻入23球，與阿古路並列為曼城首席射手。不過，「耶穌仔」在哥迪奧拿麾下，一直不是首選前鋒，為了尋求更多上陣機會，他亦會可能會考慮離隊。

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