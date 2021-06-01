東方龍獅周二宣佈，迪高、辛祖和盧卡斯三位球員約滿離隊，理文其後宣佈獲迪高加盟，據悉雙方簽下長約。

迪高原籍巴西，2012年來港加盟屯門，一季後轉投東方，效力八個球季期間為東方上陣176次、攻入22球，助東方贏過九項錦標，包括2015/16球季港超聯，亦以外援身份為東方出戰2017年亞冠盃，去年年尾才取得香港護照，現以本地球員身份註冊，不佔外援名額。東方亦發放迪高離隊感言短片，迪高在片中表示，感激東方前總監梁守志把他簽下，留在一支球隊八年時間，對現時的職業球員而言不是易事，亦是時候出作新挑戰。

理文其後宣佈獲迪高加盟，主教練陳曉明指，其頭槌攻門威力強，每次與迪高交手均會遇到煩惱，陳曉明說：「每次都要小心提防他的後上及死球攻門，他的加盟對我們教練團絕對是如虎添翼，至少不用再帶給我們麻煩。」迪高在理文將會穿起13號球衣，他首度獲港足徵召，正於巴林備戰周四開始的世盃外次圈賽事。迪高將會在亞協盃分組賽後才正式加盟理文，故將不能為新東家出戰亞協盃分組賽。

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