因拒絕出席記者會而掀起一場風波的前世界「一姐」大坂直美，周一在社交媒體宣佈退出法國網球公開賽，希望所有人的焦點能重新回到在巴黎舉行的網球賽事，而她在聲明中透露，自己在2018年美國公開賽後長期受到抑鬱症困擾。

23歲的日本球星大坂直美曾贏得四個大滿貫冠軍，她在今屆法網開始前以損害心理健康為理由，表明拒絕出席任何記者會。周日女單首圈以2:0淘汰羅馬尼亞球手柏積西嘉瑪莉亞而晉級後，大坂直美一如她所說沒有亮賽後記招，被四大滿貫賽會罰款15,000美元，並警告她如繼續抵制記者會或將受到更嚴厲處分，包括更巨額罰款、取消比賽資格甚至禁止參加未來的大滿貫。

周一，大坂直美在Twitter及Instagram等社交媒體上宣佈退出法國網球公開賽的決定，她寫道︰「各位，這不是我日前發文時所想像或想要的狀況。我認為現在對賽事、其他球員和我的安康而言，最好的就是我退出，這樣所有人都可以重新聚焦在巴黎進行的網球賽。」

2018年在美國公開賽決賽擊敗莎蓮娜而贏得生涯首座大滿貫錦標的大坂直美表示，自己從不想成為干擾，並謂「我同意我的時機並不理想，而我的訊息也可以更加清楚。更重要的是，我永不會輕視心理健康或者輕易使用這個術語。事實是，我自2018年美國公開賽後受到抑鬱症長期困擾，渡過了一段艱難的日子。」

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