日本男子足球隊原定周四在札幌巨蛋球場，與牙買加進行一場熱身賽，但由於對方因防疫問題無法成行，令賽事被迫取消。

日本傳媒報道指，牙買加原定派出20名球員到日本參賽，當中從美國與歐洲出發的人數各佔一半。由美國出發的10人，已於上月31日抵步，但原本預計會在5月30日到達的歐洲組，卻因為球員未能出示病毒測查陰性證明而不獲准上機。根據日本當局安排，從外國赴日參賽的運動員，包括由海外回國的日本球員，都必須在賽前三日抵達日本，並要每日接受病毒檢測，全數過關才可參加比賽。由於牙買加無法符合有關要求，比賽亦只能取消，「藍武士」在周四一戰的對手，將會改為日本U24奧運代表隊。

日本將於本月7日及15日的兩場世界盃外圍賽，在大阪出戰塔吉克及吉爾吉斯，而在6月11日，他們亦會在神戶跟塞爾維亞進行一場熱身賽。

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