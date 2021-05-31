何子樂中學起加入港隊，多年來南征北討，足迹遍佈全球各地，人人羨慕她四圍遊歷，她笑說「成日比完賽第二日就返香港，其實冇乜時間去玩」。過去她曾於伊朗出戰青年賽，由於穆斯林社會男女有別，出賽時男教練被拒之門外；前年她24歲生日正日更剛巧於埃及金字塔前獻技鬥世錦賽，教她難忘非常。

疫情下國際航運停頓，國際體壇比賽寥寥，以往何子樂中學時代已隔月出外參賽，反觀現時她足有年多留港訓練，回想過去比賽點滴，除18年雅加達亞運外，19年埃及世錦賽亦使她印象深刻。當屆她首圈「以下犯上」，爆冷淘汰東道主球手，生涯首入世錦賽32強，更特別的是，次圈比賽正值其生日正日，可惜她卻於金字塔前搭建的玻璃場留憾離場，「我打第一場時隻腳已經有少少唔舒服，去到第二場之前我都知自己唔係好打到，但都好想嘗試，可惜最後都唔得要退賽，當日百感交集，我生日又第一次喺金字塔面前打波，但係又完成唔到比賽。」雖然比賽失利，但隊友晚上不忘為「壽星妹」慶祝，獻上特別驚喜，「返到酒店喺泳池邊食晚飯時熄曬燈，我仲以為停電，突然間又播歌有又生日蛋糕，當刻真係勁開心。」

各處鄉村各處例，出國作賽讓她體驗各地風土人情，如青年賽時她兩度赴伊朗參加亞青賽，入鄉隨俗，她與一眾女隊友在外須包上頭巾，比賽時原來異性亦不能於現場觀賞，男教練只能隔空指導，「當時我教練係男性，因為佢有冇得跟入嚟，要搵另一個女教練嚟睇，因為平時比賽都好多人睇，但當時冇晒成班人，好似得番女子隊幾個人，感覺都好唔同。」

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