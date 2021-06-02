周三英格蘭職業球員工會（PFA）公佈年度最佳球員（英格蘭球員先生）的6人候選名單，問鼎英超冠軍的曼城球員就佔了當中的4席，去年已獲此殊榮的奇雲迪布尼、根度簡、魯賓戴亞斯以及菲爾科頓皆成功入圍，而科頓亦被提名為年度最佳青年球員當中。

今季曼城以12分之差力壓曼聯捧走英超冠軍，因此英球員先生候選名單當中藍月就成為了大贏家。雖然此前藍月領隊哥迪奧拿曾批評過英球員先生屬為利物浦球員而辦的獎項，惟迪布尼去年力壓眾人榮獲英球員先生，成為曼城首名球員榮獲此殊榮，而這名比利時中場連續兩年入選候選名單當中，將會與隊友根度簡、戴亞斯及科頓力爭此獎項，至於得獎者將會在周日公佈。

值得一提的是，曼城中場科頓除了入選最佳球員之外，就連PFA最佳青年球員也有入選，除了曼城4名球員之外，其餘2名進入候選名單的球員為曼聯中場般奴費南迪斯及熱刺的哈利卡尼。最佳青年球員方面，除了科頓之外，阿仙奴的布卡約沙卡、韋斯咸的迪格蘭賴斯、曼聯的格連活特、車路士的美臣蒙特以及去年獲獎的阿歷山大阿諾特就入圍候選名單中。

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