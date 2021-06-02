在今屆歐國盃首場分組賽便會遇上英格蘭的克羅地亞，周二在熱身賽只能在主場與亞美尼亞踢成1:1平手。北馬其頓則在補時階段失守，被斯洛文尼亞逼和1:1。

與英格蘭、捷克及蘇格蘭同處歐國盃D組的克羅地亞，今仗在開賽後23分鐘，由比列錫接應莫迪歷開出的角球頂入，先開紀錄。比列錫在42分鐘本有機會再入一球，但這位國際米蘭中場面對空門竟然射高，克羅地亞半場只能帶着一球優勢返回更衣室。戰至72分鐘，後備上陣的韋比馬在禁區外勁射破網，為亞美尼亞扳平1:1。雙方之後再無入球進賬，最終和局收場。

同樣有份出戰本月歐國盃決賽周的北馬其頓，半場與斯洛文尼亞互交白卷後，於55分鐘藉拿玻里中場艾利夫艾馬斯的入球領先1:0。戰至補時7分鐘，斯洛文尼亞由效力威尼斯的基歷高在禁區內建功，最終以1:1逼和北馬其頓。

北馬其頓在歐國盃落入C組，同組對手有荷蘭、奧地利及烏克蘭。

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