護級組最後一輪賽事上星期經已結束，20/21港超聯正式告一段落，今個球季都可算是特別難忘，經歷了停賽、復賽、閉門作賽，有充滿爭議性的補賽風波及女球證事件，還有取消銀牌及足總盃兩項傳統重要淘汰賽等，不過能在疫情影響下可順利完成整個賽季實屬難得。

每到季尾時間球迷總會預測來季聯賽的情況，關於各隊來季組軍的消息，有多少隊或那隊會升班等傳聞，不過到目前為止未有任何甲組球隊傳出有升班的意向，所以下年港超球隊數目相信只有減無增。愉園（綠衫）、晉峰、冠忠南區及天水圍飛馬幾隊季中曾有傳聞下季退賽，不過晉峰教練何信賢在護級組最後一場對冠忠南區的比賽後，已宣佈球隊會繼續留用幾位外援以及大部份本地球員，下季亦會增援加強球隊攻力；另外，冠忠南區較早前與今季為球隊射入13球的港隊前鋒夏志明續新約，意味這兩支球隊來季肯定會繼續在超聯作賽。

天水圍飛馬主教練郭嘉諾早前透露，球隊大部份球員合約將於季尾完結，希望球會盡早為球員提供新約，為下屆早作準備。不過球隊目前仍未有任何動作，所以也存着一定變數。至於2019年升班的愉園，今季雖然以聯賽最後一名成績作結，不過一眾年青球員表現出色，聯賽也能夠在傑志、理文及東方龍獅三支強隊身上取分，證明球隊成績與新聞價值都同樣突出；不過球隊近日爆出欠薪問題，管理層之一潘文迪也親口承認此事，眼看部份職球員也在社交平台留言道別，似乎下季退出超聯都已成事實。今屆本已只得八隊參賽，若有球隊再退出，對球市無疑是雪上加霜，亦對愉園一班職球員感到非常可惜。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報