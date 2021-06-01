巫師周一在NBA季後賽東岸首圈G4，藉着韋斯卜克（Russell Westbrook）造出19分、21個籃板球及14次助攻的「大號三雙」，加上76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）在首節受傷退下火線，最終於主場以122:114勝出，場數追近至落後1:3。

艾比迪在首節餘4分43秒時，上籃被羅賓盧比斯（Robin Lopez）封去皮球，更失平衡跌倒坐在地上，最終要返回更衣室接受治理，並未有再上陣。

缺少這位明星中鋒，76人被巫師在下半場發力拉開比分，打完3節巫師更領先92:80。76人在第4節尚餘2分47秒時，一度反超前109:108，但巫師很快便站穩陣腳，八村塁其後連得五分再次拉開比分，最終順利以122:114勝出，逃過被直落四場掃走的厄運。

值得一提的是，今仗戰至第三節時，曾有一名球迷衝入球場跳起觸摸籃板，但他很快便被制服及押走。雙方周三就會返回費城主場，進行第五回合賽事。76人主教練李華士（Doc Rivers）透露，艾比迪會於周二接受磁力共振檢查傷勢，暫時未知他下仗能否上陣。

另一方面，西岸頭號種籽爵士在周一則作客以120:113擊敗灰熊，場數領先3:1。

文：童健