周二NBA季後賽東岸首圈賽事，塞爾特人作客網隊再輸一場103:129，總場數1:4遭對手淘汰。根據ESPN報道，塞爾特人總經理安治（Danny Ainge）正在思考自己在綠軍的未來，並且很大機會作出下台的決定，至於總經理一職就會由現時的主帥史堤芬斯（Brad Stevens）頂上。

自從2003年開始出任綠軍總經理的安治，雖然球隊最近五年有三次在東岸決賽當中落敗，不過近年在自由市場當中，安治曾為球隊引入過K艾榮（Kyrie Irving）、哥頓希活（Gordon Hayward）及K獲加（Kemba Walker）這些巨星。此前就有報道指安治在過去幾個月一直都在考慮離開塞爾特人，並且討論了接任人選，不過62歲的安治即使離開綠軍亦不會退休，而且有機會轉投爵士。

至於安治離開綠軍之後，總經理的位置就會由史堤芬斯頂上，而這個消息球隊已經告知所有工作人員以及球員。根據ESPN的報道指，自從上季於奧蘭多以「泡沫」形式復賽之後，史堤芬斯就對於教練一職感到厭倦，因此希望有機會出任管理層的位置，即使接下來不再擔任綠軍主帥，惟史堤芬斯依然會幫助球隊尋找新的教練。

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