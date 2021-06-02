波蘭與俄羅斯在出戰歐國盃決賽周前，進行了一場熱身賽，並以1:1打成平手。

在主場出戰的波蘭，雖然收起了羅拔利雲度夫斯基等幾名主將，但開賽後四分鐘便藉斯域利沙克的入球，領先1:0。不過，俄羅斯戰至20分鐘，便藉後上助攻的辛尼特後衞卡拉華耶夫，在龍門口窄角度射入，追成1:1平手。效力列斯聯的波蘭中場基列治，之後有一腳禁區頂遠射僅僅高出，斯域利沙克的左路右腳傳中又告中楣彈出，再法增添入球。雙方之後均未能組織具威脅的攻勢，最終維持1:1比數完場。

俄羅斯身處今屆歐國盃B組，對手包括比利時、丹麥及芬蘭，至於波蘭在E組則會遇上西班牙、斯洛伐克及瑞典。斯洛伐克周二亦與保加利亞進行了一場熱身賽，結果同樣以1:1和波收場。

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