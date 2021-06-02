周二NBA季後賽，金塊於西岸首圈G5主場迎戰拓荒者。兩支火力甚猛的球隊續全場互攻，持續不下，雙方要打至雙加時才分出勝負。結果全能中鋒祖傑（Nikola Jokic）交出準三雙38分11籃板9助攻，力壓拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）的55分隊史季後賽紀錄，領金塊雙加時後贏147:140，場數領先3:2晉級在望。

金塊於常規賽季失去因傷收咧的控衞謝美梅禮（Jamal Murray），仍在MVP大熱祖傑的領軍之下打至G5，實屬不易，其餘隊友更功不可沒。金塊今仗迅速入局，上半場就一度將比分拉開至22分，但拓荒者球星尼拉特領軍急起直追，金塊半場已被追近至65:62。餘下比賽戰情非常緊湊，金塊下半場一直都有些微的優勢，但在尼拉特壓迫下始終拉不開分數，金塊於完場前僅3.7秒更被他射入三分追平121:121，比賽進入首次加時。首次加時祖傑續和蒙迪莫里士（Monte Morris）聯手主攻，但尼拉特於最後1分鐘連入3記三分，金塊再次在完場前被追平135:135。

第二次加時金塊更被尼拉特追至反超，但祖傑馬上連入5分扳平140:140，此時尼拉特再未能夠得分，祖傑就有隊友米高波特（Michael Porter Jr.）和蒙迪莫里士支援，金塊最後以7分之差力壓拓荒者拿下G5，場數領先3:2，下場G6將回到拓荒者的波特蘭主場作賽，金塊勝出的話就能晉級西岸次圈。奮戰雙加時仍然落敗的尼拉特，在拓荒者兩次加時取得的19分之中獨取了17分，整場轟下55分、10助攻，打破自己於2019年4月23日鬥雷霆創下的50分季後賽得分紀錄。他今場更射入12記三分，打破K湯遜（Klay Thompson）的季後賽單場三分紀錄，成為NBA歷來首位在季後賽奪50分、10助攻、射入10+三分球的球員。

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