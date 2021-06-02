位處歐國盃D組的蘇格蘭，近日在西班牙訓練營中爆出疫情，效力錫菲聯的中場約翰費歷克周二確診，需要至少隔離10日，或直至收到兩次陰性檢測結果。

據報費歷克是沒有症狀的感染者，另外6名蘇格蘭國腳包括門將大衛馬素爾、後衞史堤芬奧當納、尼敦柏達臣、格蘭漢尼、中場約翰麥甘尼及前鋒查阿當斯，雖然他們的檢測結果全部呈陰性，但作為預防措施，這6名國腳與約翰費歷克將不會隨隊前往葡萄牙，意味蘇格蘭在葡國的兩場熱身賽，包括周四對荷蘭及下周日對盧森堡的友賽，26人的歐國盃參賽名單之中，只會餘19人參賽。

蘇格蘭首場歐國盃分組賽，將於本月14日在主場格拉斯哥的咸普頓公圍球場迎戰捷克，主帥奇勒坦言不希望隔離事件，為蘇格蘭的備戰工作蒙上陰影，認為沒有必要因此感到壓力，認為這些情況是無法控制。

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