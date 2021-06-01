周二法國網球公開賽男單首圈，三號種籽兼力爭衞冕的西班牙球手拿度，直落三盤以6:3、6:2和7:6（7:3），順利擊敗澳洲的21歲球手普比連，打入第二圈賽事。

拿度開局少少不穩，第一盤曾因兩次發球犯規和無壓力下犯錯失分，但仍順利保住發球局取下第一局，21歲的普比連亦不敢不甘示弱，以40:0直落取第二局。其後雙方各保住發球局至3:3，其後拿度連取三局，以局數6:3贏下第一盤。

第二盤拿度發揮找回狀態，連續2次打破對方發球局，一度領先局數4:0，其後在第6局更開出兩球「ACE」，以40:0取下這局，最終以6:2拿下這盤。

第三盤普比連亦發力直追，加上拿度多次出現無壓力失誤，他曾一度領先拿度局數5:2，但「泥地王」始於經驗豐富，其後氣勢凌厲連追三局，最終雙方6:6要打決勝局。決勝局雖然普比連贏下第1分，但其後2次失誤間接令自己落後至1:6，最終決勝局以3:7不敵拿度。

賽後34歲的拿度表示，今仗面對普比連絕不容易：「他非常年輕，而且球速非常快，他的跳動亦很快，每次當用最大的力度擊球，所以今仗是場硬仗。幸好我在第三盤找到贏波的方法，我不知道自己如何做到，但我非常開心。」

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