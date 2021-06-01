西甲豪門皇家馬德里周二宣佈，安察洛堤已經離任愛華頓領隊一職，將會回歸皇馬執教，成為球隊未來3季的教練。

皇家馬德里教練施丹上星期才剛辭職，近日西班牙傳媒即傳出會長佩雷斯考慮請安察洛堤回歸，最終這位意大利教頭落實第二次執教皇馬。皇馬官方聲明表示：「皇馬宣佈安察洛堤將會成為球會未來3季的新教練。明天，他將會與會長佩雷斯共同出席正式的簽約儀式。」

安察洛堤曾在2013至15年執教兩個球季，其間帶領球隊出戰119場，取得89勝14和16負，勝率接近75%，更在14/15球季曾領皇馬在各項賽事取得22連勝。皇馬在他領軍下，曾贏下西班牙盃、歐聯、世冠盃和歐洲超級盃。離開皇馬後，他先後執教了拜仁慕尼黑、拿玻里和愛華頓，而上季他帶領的「拖肥」只能以第10名完季，繼續無緣歐洲賽，最終執教18個月後離開。

安察洛堤認為這次重回皇馬是意想不到的機會，他亦非常感謝愛華頓的職員和球迷：「我非常感謝董事會、球員和球迷在我在任其間給我極大的支持。雖然我很享受在愛華頓的時光，但我得到了一個意想不到的機會，我相信這對我和我的家人來說是目前正確的舉動。」

愛華頓亦有發聲明感謝安察洛堤過去18個月的付出，並指球會已經開始尋找新領隊的事務。英國傳媒表示，賓尼迪斯和剛離任西布朗的艾拿迪斯都是接任人選之一。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波