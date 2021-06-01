歐國盃B組有「歐洲紅魔鬼」之稱的比利時坐鎮。比利時近10年出產不少球星，更被譽為黃金一代，可惜近年在國際大賽始終未能封王，陣中不少主力如夏薩特已經30歲，盧卡古及奇雲迪布尼亦分別28及29歲，今屆歐國盃或是他們爭標的最後機會。文：港生

比利時近10年強勢崛起，出產不少球星，夏薩特、奇雲迪布尼及盧卡古等都成功在歐洲頂級聯賽立足，當中後兩者今季更分別代表曼城和國際米蘭贏下聯賽冠軍。不過，迪布尼在上月尾的歐聯決賽因鼻骨和左眼眶位置骨折受創，他事後表示仍可出戰歐國盃，有指他會缺席首仗鬥俄羅斯，並需在其後比賽戴上保護眼罩。翼鋒恩歷克卡拉斯高亦助馬德里體育會事隔七年再次贏下西甲，可見出戰歐國盃前，比利時球員狀態和腳風都相當不俗。不過，這班主力球員開始踏入職業生涯中後期，除夏薩特外，維頓漢及艾達韋列特等主力守衞亦已年過30，泰拔高圖爾斯、迪布尼和盧卡古等人都接近30，球員已累積一定的大賽經歷。若然比利時今屆仍然無法奪標，以他們的「國力」，未必能再孕育出這麼鼎盛的陣容，將來要捧盃更難。

無冕一哥誓搶首冠

事實上，作為現今國際足協（FIFA）長期排名世界第一的國家隊，比利時早應在之前幾屆大賽摘下錦標；在2014年重回國際賽決賽周舞台，雖然在當屆的巴西世盃和其後2016年的法國歐國盃都能成功小線賽出線，但同樣在八強出局；到了2018年世盃，比利時已被捧為熱門之一，但最終只能以季軍完成。球隊自2018年9月起，於FIFA國家隊排名穩坐第1名至今已超過1年，但亦是史上唯一一支世界排名第一的國家隊從未贏過世界盃或歐國盃，故球隊今屆的目標非常清晰，就是贏下錦標。

丹俄主場芬蘭搞局

至於主辦國之一的丹麥事隔五年後再入歐國盃決賽周，他們的實力亦不容忽視，曾經在1992年贏下歐國盃外，一眾主力球員亦在歐洲頂級聯賽效力，如英超的李斯特城門將卡斯柏舒米高，熱刺的中場賀積查治及為國際米蘭重奪意甲的基斯甸艾歷臣等。球隊在今年3場世界盃外圍賽3戰全勝兼一球不失，表現穩健，加上三場小組賽都有主場之利，出線有一定優勢。

俄羅斯是歐國盃決賽周常客，近四屆都有參加，可惜當中三次都在小組賽出局，只有在2008年由艾沙維帶領下打入4強，但不敵當屆冠軍西班牙。球隊繼續以俄超球員為骨幹，希望可以藉着同樣是主辦國的身份，在兩仗主場出擊的小組賽搶分。

至於芬蘭則是國家史上首次打入歐國盃決賽周，球隊在外圍賽表現不俗，排名僅次意大利，力壓希臘與波斯尼亞出線。雖然大部份球員都不在歐洲頂級聯賽效力，但有諾域治射手迪姆普基在內的成員被譽為「後列馬倫時代」的最強陣容，隨時能給球迷意外驚喜。

B組賽程（開賽時間為香港時間）

日期 賽事 時間 球場

13/06 丹麥vs芬蘭 0:00am 帕肯球場

13/06 比利時vs俄羅斯 3:00am 聖彼得堡體育場

16/06 芬蘭vs俄羅斯 9:00pm 聖彼得堡體育場

18/06 丹麥vs比利時 0:00am 帕肯球場

22/06 芬蘭vs比利時 3:00am 聖彼得堡體育場

22/06 俄羅斯vs丹麥 3:00am 帕肯球場

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