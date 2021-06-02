英格蘭領隊修夫基沒有選擇下半季表現出色的連格之餘，另外還有數名今季表現出色的球員，如禾特普斯、奧尼屈堅斯、班福特等同樣成為了滄海遺珠，似乎比起陣中部份今季表現欠佳，甚至狀態未明的球員更值得入選。

其中效力修咸頓的中場禾特普斯，今季英超38場全勤之外，更射入職業生涯新高的8個英超入球，表現可謂大熟大勇，現年26歲的他更是一名死球專家，被冠以「新碧咸」的稱號，但最終修夫基卻只挑選了4名中場中路球員。其中佐敦軒達臣自今年二月受傷後仍未能復出，甚至大有機會缺陣英格蘭部份分組賽賽事，勉強出戰狀態仍屬疑問；另祖迪比寧咸年僅17歲經驗不多，加雲菲臘斯今季在列斯聯的表現及數據亦未及禾特普斯，料分組賽軒達臣狀態未起時，在車路士擔任攻擊中場的美臣蒙特，將要退後一格與好友迪格蘭賴斯鎮守英軍中場。

另前鋒線上，修夫基不但放棄了在英超入球第二多的本土射手班福特，速度型的奧尼屈堅斯最終亦放棄，只挑選哈利卡尼及卡維特利雲兩名正宗中鋒，二人一旦受傷，隨時只能靠在曼聯甚少擔任箭頭的拉舒福特頂上，或改用史達寧踢無鋒陣，二人今季在球會表現亦未見突出，在箭頭位置選擇不足，恐影響英軍的變招能力。

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