英格蘭周二公佈26人歐國盃大軍名單，外國博彩公司隨即開出英格蘭在6月13日歐國盃D組首場對克羅地亞時，出場正選11人的賠率。賠率顯示效力西甲馬德里體育會右閘捷比亞，更會力壓英超利物浦的阿歷山大阿諾特（TAA），在首場分組賽時任正選。

英格蘭領隊修夫基挑選四名右閘參加歐國盃後，分析認為幾可肯定「三獅軍團」會排出三人防線，而基爾獲加會擔任右中堅，故此這位英超曼城守將任正選的賠率，只為1.2倍。至於右翼衞位置，博彩公司看好在2018年世界盃任英格蘭任正選的捷比亞，可以在歐國盃繼續擔正，他正選對克羅地亞的賠率為3倍，而主要對手TAA任正選的賠率則為3.25倍。至於列斯占士可在對克羅地亞時任正選，則是3.5倍。

不過要留意是，博彩公司開出英格蘭對克羅地亞的11人正選陣容賠率時，當中10個位置最熱的賠率，只有1.67倍甚至更低。反而右翼衞的位置，不論捷比亞、TAA甚至列斯占士，分組戰首戰任正選的賠率，至少都有三倍，可見博彩公司認為最終誰踢正選，仍存在變數。

至於中堅位置，曼聯中堅哈利馬古尼季末受傷狀態成疑，他任正選的賠率為1.33倍，反而不及曼城中堅史東斯熱，後者正選上陣賠率僅為1.06倍。至於泰朗明斯正選，已經有3倍，而高亞迪任正選，就更有5.5倍。

中前場方面，迪格蘭賴斯和美臣蒙特被看好，他倆在首場分組賽任正選的賠率均為1.06倍，相反因傷缺陣多時的利物浦隊長佐敦軒達臣就有2.1倍。熱刺中鋒哈利卡尼向來是修夫基的前線首選，他正選上陣對克羅地亞的賠率也只有1.06賠。

博彩公司估計英格蘭對克羅地亞正選陣容

門將：比克福特（1.1倍）

後衞：基爾獲加（1.2倍）、史東斯（1.06倍）、哈利馬古尼（1.33倍）

中場：捷比亞（3倍）、迪格蘭賴斯（1.06倍）、美臣蒙特（1.06倍）、勞基梳爾（1.5倍）

前鋒：史達寧（1.67倍）、哈利卡尼（1.06倍）、菲爾科頓（1.13倍）

資料來源：Sky Bet

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