上月利物浦作客西布朗一仗，靠着巴西門將艾利臣比加於補時95分鐘頭槌頂入，助紅軍2:1絕殺西布朗。艾利臣除了成為了紅軍隊史上首位有進賬的門將外，這個入球更獲球迷票選為球隊今季的最佳入球。

根據利物浦的官方網站所舉行的今季最佳入球投票當中，艾利臣的頭槌入球獲得了超過65%的球迷投票，成功當選紅軍今季的最佳入球。即使今季前鋒穆罕默德沙拿在各項賽事攻入31球，即使有不少精采入球如主場對陣列斯聯的勁射，以及對陣阿士東維拉的反擊入球，但可惜最終仍然無法力壓艾利臣的頭槌成為今季最佳入球。

此前紅軍作客西布朗一仗，假如紅軍當時失分的話，將會對來季的歐聯資格帶來重大打擊。最終在補時階段的一次角球攻勢，由艾利臣頭槌頂向遠柱絕殺西布朗，助球隊全取三分，並且將球隊的歐聯資格繼續保持主動權。現年28歲的艾利臣就成為了紅軍129年歷史上，首位在比賽中有入球的門將，而且亦令他成為了英超聯賽當中第6位有入球的門將。

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