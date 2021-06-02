香港足球代表隊將於周四起在巴林出戰世界盃外圍賽亞洲區次圈餘下賽事，將會在13日內出戰三支中東強隊，首戰對手為伊朗。主教練麥柏倫賽前表示對手比我們強，希望球員踢出「香港不死」（Hong Kong never die）的態度。另外，足總周三公佈，三場賽事均會由NowTV提供直播。

港足目前在C組第四位，尚有晉級的可能，但難度極高。闊別533日後即將於周四再有比賽，港足的對手為世界排名高達31的伊朗，麥柏倫賽前表示：「準備工作如計劃般進行，球員沒有受傷，這兒的設施很好，但訓練球場不太平坦。」港足餘下三個對手均為中東強隊，伊朗更是三隊中實力最高，麥柏倫指：「伊朗與日本、南韓屬同級亞洲最強球隊，是巨大挑戰。球員需要踢出『香港不死』的精神。對手體格、速度、技術都比我們好，平日出戰的聯賽節奏快，有球員效力歐洲聯賽球隊，與我們實力存在差距，希望我們的表現可令伊朗感到驚奇。」

守門員葉鴻輝就希望，面對阿斯蒙、達利美等伊朗前鋒可保持不失，他說：「作為守門員定想保持不失，有信心可盡量做到。有過主場對他們的經驗，對我們準備有幫助。」守將徐宏傑就指，與基頓和迪高兩位新兵磨合得不錯，因本身已了解對方踢法，加上兩人都是有能力的球員。

麥柏倫亦指，希望遠在香港的球迷也可以看到球隊比賽，他說：「我知道他們在我們身後支持，有最頂級的球迷，我們會為身上的香港球衣戰鬥。」他的期望可以成真，足總周三公佈，經他們及NowTV與巴林有關部門商討後，港足在巴林的三場賽事均有直播訊號提供，NowTV將直播全部三場賽事，安排在630和633台播放。

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