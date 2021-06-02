C組

荷蘭

門將：比蘇治（阿爾克馬爾）、告魯爾（諾域治）、史基倫堡（阿積士）

後衞：雲安荷特（水晶宮）、尼敦阿基（曼城）、戴利白蘭特（阿積士）、杜費斯（燕豪芬）、馬菲斯迪歷特（祖雲達斯）、祖利安添巴（阿積士）、祖爾韋特文（白禮頓）、迪維積（國際米蘭）、韋真達爾（阿爾克馬爾）

中場：雲迪碧克（曼聯）、賴恩格雲貝治（阿積士）、法蘭基迪莊（巴塞隆拿）、卡拉臣（阿積士）、古普美拿斯（阿爾克馬爾）、迪魯恩（阿特蘭大）、韋拿杜姆（利物浦）

前鋒：貝侯斯（飛燕諾）、加普（燕豪芬）、盧克迪莊（西維爾）、當耶爾馬倫（燕豪芬）、迪比（里昂）、昆斯普美斯（莫斯科斯巴達）、韋格賀斯（禾夫斯堡）

奧地利

門將：丹尼爾巴治文（屈福特）、柏維奧佩雲（禾夫斯堡）、阿歷山大舒拉加（寧斯）

後衞：阿拉巴（拜仁慕尼黑）、德高域（利華古遜）、馬高費度（雲達不來梅）、軒迪列加（法蘭克福）、史堤芬拉拿（慕遜加柏）、菲臘連赫特（弗賴堡）、史提芬普舒（賀芬咸）、添美爾（柏林聯）、烏爾馬（薩爾斯堡）

中場：巴姆加特寧加（利華古遜）、巴姆加特拿（賀芬咸）、基列斯治（賀芬咸）、伊辛卡（法蘭克福）、干拉特賴馬（RB萊比錫）、華倫天奴拿沙路（慕遜加柏）、沙比薩（RB萊比錫）、舒奧比（洛桑）、舒拉加（禾夫斯堡）、舒賀夫（史浩克04）

前鋒：阿拿奧杜域（上海海港）、基哥列舒治（奧格斯堡）、沙沙卡拉積錫（史特加）、安尼斯禾（緬恩斯）

烏克蘭

門將：畢斯贊（基輔戴拿模）、柏耶托夫（薩克達）、杜賓（薩克達）

後衞：伊度亞蘇保（布魯日）、沙班尼（基輔戴拿模）、基索夫（薩克達）、丹耶斯波波夫（基輔戴拿模）、添卓克（基輔戴拿模）、米高蘭高（基輔戴拿模）、卡拉華里夫（基輔戴拿模）、馬雲高（薩克達）

中場：施度卓克（基輔戴拿模）、馬利路夫斯基（阿特蘭大）、沙比高（基輔戴拿模）、馬洛斯（薩克達）、伊根尼馬卡蘭高（哥治）、辛真高（曼城）、仙尼哥夫（基輔戴拿模）、史堤芬安高（薩克達）、耶莫蘭高（韋斯咸）、蘇哥夫（費倫斯華路士）、舒達高夫（薩克達）、比素斯（真特）

前鋒：耶梅卓克（真特）、比斯耶甸（基輔戴拿模）、杜碧克（迪克普）

北馬其頓

門將：迪米查夫斯基（華歷簡奴）、施薩高夫斯基（度沙德拉馬）、贊高夫（度沙德拉馬）拉保迪斯基

後衞：史堤芬李斯度夫斯基（薩格勒布戴拿模）、梅斯利奴（費夏華）、比積度拉（斯肯迪亞）、李斯迪夫斯基（AEL利馬素）、沙積哥夫（查內爾）、達高韋高夫斯基（列積卡）、阿里奧斯基（列斯聯）

中場：阿迪米（薩格勒布戴拿模）、伊尼斯巴迪希（利雲特）、史比羅夫斯基（AEK）、尼高洛夫（萊切）、高斯達甸洛夫（魯容貝羅克）、哈辛尼（柏迪遜尼）、艾利夫艾馬斯（拿玻里）、艾拉莫夫斯基（卡塞利）、祖連洛夫（史特加）、拉迪斯基（彭迪夫學院）

前鋒：彭迪夫（熱拿亞）、查高夫斯基（馬略卡）、迪治高夫斯基（AEK）、史杜真洛夫斯基（查貝利）、基斯迪韋高夫斯基（薩拉熱窩）、米蘭李斯度夫斯基（泰拿華斯巴達）

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