B組的丹麥和俄羅斯為主辦國之一，在主場球迷的支持下有利出線；相反本組的大熱門比利時在賽程安排上最為不利，三場要梅花間竹飛往兩地，舟車勞頓下或影響球員備戰和發揮。

丹麥三場分組賽都在哥本哈根的帕肯球場出戰，擁有主場之利。賽程安排上，球隊首戰面對同組最弱的芬蘭，亦有助球員適應大賽氣氛。俄羅斯雖為主辦國之一，頭兩仗在聖彼得堡出戰，但小組最後一輪鬥丹麥時亦要飛往哥本哈根。至於芬蘭雖然地理上與俄羅斯較為接近，但球隊首戰要先到丹麥，其後兩仗才在俄羅斯應戰，令球隊在飛行距離上亦難佔甜頭。

大熱門比利時在場地安排上可為最不利的一隊，他們是全組唯一一支要梅花間竹飛往兩地的球隊。首先比利時與俄羅斯的距離為四個國家中最遠，球隊先要坐約五小時的飛機前往聖彼得堡鬥俄羅斯；第二戰就要到哥本哈根鬥丹麥，第三場就要回到俄羅斯與芬蘭交手，俄羅斯與丹麥2地坐飛機大概要4個小時，變相休息時間比其他球隊少。

B組主場館

帕肯球場

位置：哥本哈根（丹麥）

可容納人數：38,065人

預計入座率：25% - 33%（至少11,236人）

聖彼得堡體育場

位置：聖彼得堡（俄羅斯）

可容納人數：68,134人

預計入座率：50%（至少34,067人）

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